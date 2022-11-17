إنقاذ عشرات الفلسطينيين على شواطئ ليبيا واليونان

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أنه تم إنقاذ عشرات المواطنين الفلسطينيين على شواطئ ليبيا واليونان.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية، أحمد الديك إن "سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا تتابع إنقاذ مركبين لمهاجرين غير شرعيين، الأول قبالة سواحل مدينة صبراتة غرب العاصمة طرابلس، ومن المحتمل أن يكون على متنه حوالي 6 مهاجرين فلسطينيين موجودين الان في مركز الهجرة الغير شرعية غرب ليبيا"، مشرا إلى أنه "تم إنقاذ المركب الثاني قبالة سواحل مدينة مصراته، حيث تم العثور على عدد 16 مهاجرا فلسطينيا من بينهم 4 سيدات، تم توقيفهم جميعا في أحد المراكز بالقرب من مدينة مصراته وجميعهم من حملة الوثائق السورية".

كما أفاد بأن "سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع الأنباء الأولية التي وصلتها بشأن مركبين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة كوس اليونانية"، مبينا أنه "تم إنقاذ 4 مواطنين فلسطينيين كانوا على متن أحد المركبين وهم متواجدين حاليا في مراكز التوقيف وتتابع السفارة أوضاعهم".

وذكر أنه "لم تتضح بعد المعلومات بشأن المركب الثاني وعدد المواطنين الفلسطينيين الذين على متنه، حيث تتابع السفارة هذه القضية مع الجهات اليونانية المختصة وسيتم الإعلان عن أية تفاصيل جديدة تردنا بهذا الخصوص".

المصدر: "معا"