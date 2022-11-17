بن سلمان يتكفل بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تعرض أجزاء كبيرة من المركز لحريق الشهر الماضي.

وذكرت وكالة "واس" السعودية أن "إعلان ولي العهد يأتي تأكيدا على حرصه واهتمامه بالمراكز الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة كافة، لما لها من دور كبير في تربية الأجيال الناشئة، ونشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال والحوار".

يذكر أن مساحة المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية، تبلغ 109.435 مترا مربعا، ويضم العديد من المرافق، منها مسجد بمساحة 2200 متر مربع يتسع لأكثر من 20 ألف مصل، إضافـة إلى مركز دراسات بحثية.

وفضلا عن مرافقه التعليمية والتدريبية والتجارية، يحتوي المركز الإسلامي على قاعة كبيرة للمؤتمرات الإسلامية وفندق لسكن الضيوف، ومجمع مرافق مخصص للأعمال، إضافة إلى مبنى مكتبي بعدة أدوار.

كما يضم المركز بين جنباته مجمعا تعليميا يعنى بالتعاليم الدينية والثقافية، ويجمع تحت مظلته عددا من الدارسين من داخل إندونيسيا وخارجها، ويشكل مقصدا للطلاب من دول جنوبي وجنوبي شرق آسيا.

ويوجد في المركز قاعة للتدريب وصالة للعرض، واستديو مخصص لصناعة الأفلام الإسلامية، ومدرسة مخصصة لتدريس التعاليم الإسلامية في المراحل التعليمية المبكرة.

المصدر: "واس"