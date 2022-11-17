إسرائيل.. مطالب بإخفاء "نجمة داود" في قطر

طلبت إسرائيل من مواطنيها الذين يسافرون إلى قطر لمتابعة مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم هذا الأسبوع، التقليل "من وجودك وأخفي هويتك الإسرائيلية حفاظا على سلامتك الشخصية".

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ووفقا للتلفيزيون الإسرائيلي يتعين على الإسرائيليين إخفاء أي رمز لبلدهم - على الأرجح إشارة إلى الأعلام الإسرائيلية ونجمة داود.

وقال رئيس المديرية الوطنية للدبلوماسية العامة الإسرائيلية، ليئور هايات، "المنتخب الإيراني سيشارك في المونديال ونقدر أن عشرات الآلاف من المشجعين سيتابعونه، وسيكون هناك مشجعون آخرون من دول الخليج التي لا تربطنا بها علاقات دبلوماسية"

ومن جهته قال نجم كرة القدم الإسرائيلي وكابتن المنتخب الوطني السابق تل بن حاييم: "نحن جميعا متحمسون للغاية بشأن كأس العالم، ولكن كما قيل في الحملة، القوانين هناك مختلفة قليلاً، وهناك اختلافات ثقافية. بصفتي القائد السابق للمنتخب الوطني، كان من الطبيعي بالنسبة لي أن أنقل رسالة وطنية، ويسعدني أن أفعل ذلك في سياق شيئين أحبهما كثيرًا - كرة القدم ودولة إسرائيل ".

جاء ذلك خلال عرض فيديو موجه للإسرائيليين المغادرين من مطار بن غوريون إلى الدوحة، يشرح بن حاييم الاختلافات القانونية والثقافية بين البلدين لضمان سلامتهم أثناء زيارتهم لمنطقة الخليج، وقال بن حاييم في إعلان الحكومة عن الحملة "إنه لشرف عظيم أن أشارك في الجهود الإعلامية الوطنية للمساعدة في توجيه سلوك الإسرائيليين في قطر التي لا تربطنا بها علاقات دبلوماسية".

يأتي التحذير في إطار حملة وزارة الخارجية الإسرائيلية التي أطلقتها، لإعلام مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء إسرائيل بقوانين وأعراف الدولة الإسلامية المحافظة.

المصدر : التلفزيون الإسرائيلي