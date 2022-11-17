أنظمة فوق طائرة بن سلمان تثير تساؤلات عبر "تويتر"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا من لحظة مغادرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على متن طائرته من إندونيسيا عقب المشاركة بقمة العشرين.

ونشرت إحدى المغردات صورا للأنظمة المتصلة بطائرة بن سلمان، وعلقت قائلة: "ظهور ملفت لطائرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل مغادرته إندونيسيا بعد ان تم تحديثها مؤخرا.. يظهر هوائي SATCOM مثبت في أعلى الطائرة.. زودت بتجهيزات حساسة ومتطورة وأجهزة اتصال خاصة لا تتوفر معلومات عنها".

#تمرة💢|| ظهور ملفت لطائرة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان🇸🇦قبل مغادرته إندونيسيا🇮🇩بعد ان تم تحديثها مؤخراً



-📌: يظهر هوائي SATCOM مثبت في أعلى الطائرة

-💡:زودت بتجهيزات حساسة ومتطورة و أجهزة إتصال خاصة لا تتوفر معلومات عنها pic.twitter.com/I6NX26qGBT — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) November 16, 2022

وعلق مغرد آخر قائلا: "أولا الطيارة هذي تتبع اسطول الطيران الخاص في الديوان الملكي، ولا تتبع الخطوط السعودية أو الطيران المدني أو الحربي (خصائصها مختلفة) ثانيًا اللي موجود بالصورة هو نظام الإي اينيبلنج غالبًا و موجود في ٩٩ ٪ من الطائرات المدنية".

أولًا الطيارة هذي تتبع اسطول الطيران الخاص في الديوان الملكي ، و لا تتبع الخطوط السعودية أو الطيران المدني أو الحربي ( خصائصها مختلفة )

ثانيًا اللي موجود بالصورة هو نظام الإي اينيبلنج غالبًا و موجود في ٩٩ ٪ من الطائرات المدنية

بس حب التقديس عند البعض وصل درجات مبالغ فيها — يـاسـر (@Yasser_g4) November 16, 2022

وقال آخر: "الصورة توضح انها B777-300ER وطائرته بالعادة B787 Dream Liner".

الصورة توضح انها B777-300ER

وطائرته بالعادة B787 Dream Liner

بالحالتين ما شاء الله كلهم فخمين بالشعار الملكي 💚🤍 — Uniquë (@ixmido1) November 17, 2022

وكان بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي قد نشر مقطع فيديو تظهر فيه الطائرة التي استقلها بن سلمان عند مغادرته إندونيسيا.

سمو #ولي_العهد يغادر جمهورية إندونيسيا بعد مشاركته في قمة قادة دول #مجموعة_العشرين. pic.twitter.com/22g4W5zHT7 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) November 16, 2022

المصدر: RT