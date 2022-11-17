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أنظمة فوق طائرة بن سلمان تثير تساؤلات عبر "تويتر"

أخبار العالم العربي

أنظمة فوق طائرة بن سلمان تثير تساؤلات عبر
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا من لحظة مغادرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على متن طائرته من إندونيسيا عقب المشاركة بقمة العشرين.

ونشرت إحدى المغردات صورا للأنظمة المتصلة بطائرة بن سلمان، وعلقت قائلة: "ظهور ملفت لطائرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل مغادرته إندونيسيا بعد ان تم تحديثها مؤخرا.. يظهر هوائي SATCOM مثبت في أعلى الطائرة.. زودت بتجهيزات حساسة ومتطورة وأجهزة اتصال خاصة لا تتوفر معلومات عنها".

وعلق مغرد آخر قائلا: "أولا الطيارة هذي تتبع اسطول الطيران الخاص في الديوان الملكي، ولا تتبع الخطوط السعودية أو الطيران المدني أو الحربي (خصائصها مختلفة) ثانيًا اللي موجود بالصورة هو نظام الإي اينيبلنج غالبًا و موجود في ٩٩ ٪ من الطائرات المدنية".

وقال آخر: "الصورة توضح انها B777-300ER وطائرته بالعادة B787 Dream Liner".

وكان بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي قد نشر مقطع فيديو تظهر فيه الطائرة التي استقلها بن سلمان عند مغادرته إندونيسيا.

المصدر: RT

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