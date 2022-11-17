بن سلمان: نأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن "بلاده تأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030، ونسعى إلى التعاون مع سيئول لتعزيز القدرات الدفاعية".

وخلال لقائه الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك-يول، قال بن سلمان: "نسعى لأن يُسهم التعاون مع كوريا الجنوبية في تطوير الطاقة المائية، واستخلاص الكربون وتقنيات المفاعلات النووية الصغيرة".

بدوره، أكد يون أن "المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا في الشرق الأوسط وشريك محوري للاقتصاد الكوري وتأمين الطاقة"، مشددا على أنه "حان الوقت المناسب لتحقيق قفزة في العلاقات بين البلدين الى مرحلة جديدة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030 السعودية بقيادة ولي العهد".

وكان ولي العهد السعودي قد وصل أمس إلى العاصمة سيئول في زيارة رسمية، وكان في استقباله رئيس وزراء كوريا هان دوك سو.

المصدر: "سبق" + "يونهاب"