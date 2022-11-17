السلطات العراقية: جدول الرحلات لم يتأثر بسبب الحريق في إحدى صالات مطار بغداد

أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الخميس، عدم تأثر جدول الرحلات في مطار بغداد الدولي بعد الحريق الذي اندلع في صالة نينوى.

وذكرت في بيان صحفي أن "الحريق الذي اندلع في صالة نينوى سيطر عليه ولا توجد خسائر بشرية باستثناء بعض الخسائر المادية الطفيفة".

وأضافت أن "جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة ومغادرة الرحلات المجدولة لاسيما إلى إسطنبول، المدينة المنورة، أربيل، البصرة، مطار صبيحة".



المصدر: RT