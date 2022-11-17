 
مباشر

للمرة الثانية خلال أسبوع.. اندلاع حريق في مطار بغداد (فيديو)

أخبار العالم العربي

للمرة الثانية خلال أسبوع.. اندلاع حريق في مطار بغداد (فيديو)
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u6vl

أعلن الدفاع المدني العراقي السيطرة على حريق بمطار بغداد الدولي، هو الثاني هذا الأسبوع، فيما أكدت إدارة المطار، أن الرحلات مستمرة بصورة منتظمة.

وأوضح الدفاع المدني في بيان أن 15 فرقة إطفاء شاركت في إخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الأرضي لصالة VIP، مشيرا إلى أن "عمليات الإخماد شملت أيضا مكاتب السفر التي اندلعت فيها النيران".

وأكد "انتهاء أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات واقتصار الأضرار على الماديات"، مبينا أنه "طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل صالة المطار".

وكان حريق قد اندلع يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، داخل المطار الدولي أثناء صيانة صالاته الداخلية.
 
وقال مصدر من داخل مطار بغداد لشبكة "رووداو" الإعلامية، إن "الحريق شب بسبب تطاير شرار من عمليات حدادة وتلحيم داخل صالة المطار، وتم إبعاد المسافرين والمتواجدين بالقرب من منطقة الحادث داخل صالة المطار".

المصدر: "رووداو" + وكالة الأنباء العراقية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا