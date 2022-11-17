للمرة الثانية خلال أسبوع.. اندلاع حريق في مطار بغداد (فيديو)

أعلن الدفاع المدني العراقي السيطرة على حريق بمطار بغداد الدولي، هو الثاني هذا الأسبوع، فيما أكدت إدارة المطار، أن الرحلات مستمرة بصورة منتظمة.

وأوضح الدفاع المدني في بيان أن 15 فرقة إطفاء شاركت في إخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الأرضي لصالة VIP، مشيرا إلى أن "عمليات الإخماد شملت أيضا مكاتب السفر التي اندلعت فيها النيران".

وأكد "انتهاء أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات واقتصار الأضرار على الماديات"، مبينا أنه "طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل صالة المطار".

حريق اخر في مطار بغداد الدولي لليوم الثاني الحريق اندلع في صالة مكتب رئيس الوزراء و اتى على الطابق الارضي في صالة نينوى و مكاتب الجوازات

اتساع رقعة الحريق من صالة نينوى باتجاه صالة بابل

بداية الحريق من مكتب رئيس الوزراء في المطار هل هي عفوية ؟ pic.twitter.com/D7scnA7Ip4 — علي الكاظمي (@ali14ha) November 17, 2022

وكان حريق قد اندلع يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، داخل المطار الدولي أثناء صيانة صالاته الداخلية.



وقال مصدر من داخل مطار بغداد لشبكة "رووداو" الإعلامية، إن "الحريق شب بسبب تطاير شرار من عمليات حدادة وتلحيم داخل صالة المطار، وتم إبعاد المسافرين والمتواجدين بالقرب من منطقة الحادث داخل صالة المطار".

الدفاع المدني يعلن مشاركة 15 فرقة إطفاء تخصصية في إخماد حريق صالة نينوى في #مطار_بغداد_الدولي ويؤكد أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية pic.twitter.com/sx59Mzjm94 — ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed_IQ_yahoo) November 17, 2022

عــــــــــــاجل :: الان

مرة اخرى حريق في صالة نينوى

في مطـــــار بغــــــــــــداد الدولي . pic.twitter.com/vE8V7drGK7 — ☆بغداد المنصورة☆ (@BAlmnswrt) November 17, 2022

المصدر: "رووداو" + وكالة الأنباء العراقية