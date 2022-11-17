للمرة الثانية خلال أسبوع.. اندلاع حريق في مطار بغداد (فيديو)
أعلن الدفاع المدني العراقي السيطرة على حريق بمطار بغداد الدولي، هو الثاني هذا الأسبوع، فيما أكدت إدارة المطار، أن الرحلات مستمرة بصورة منتظمة.
وأوضح الدفاع المدني في بيان أن 15 فرقة إطفاء شاركت في إخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الأرضي لصالة VIP، مشيرا إلى أن "عمليات الإخماد شملت أيضا مكاتب السفر التي اندلعت فيها النيران".
وأكد "انتهاء أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات واقتصار الأضرار على الماديات"، مبينا أنه "طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل صالة المطار".
حريق اخر في مطار بغداد الدولي لليوم الثاني الحريق اندلع في صالة مكتب رئيس الوزراء و اتى على الطابق الارضي في صالة نينوى و مكاتب الجوازات— علي الكاظمي (@ali14ha) November 17, 2022
اتساع رقعة الحريق من صالة نينوى باتجاه صالة بابل
بداية الحريق من مكتب رئيس الوزراء في المطار هل هي عفوية ؟ pic.twitter.com/D7scnA7Ip4
وكان حريق قد اندلع يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، داخل المطار الدولي أثناء صيانة صالاته الداخلية.
وقال مصدر من داخل مطار بغداد لشبكة "رووداو" الإعلامية، إن "الحريق شب بسبب تطاير شرار من عمليات حدادة وتلحيم داخل صالة المطار، وتم إبعاد المسافرين والمتواجدين بالقرب من منطقة الحادث داخل صالة المطار".
الدفاع المدني يعلن مشاركة 15 فرقة إطفاء تخصصية في إخماد حريق صالة نينوى في #مطار_بغداد_الدولي ويؤكد أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية pic.twitter.com/sx59Mzjm94— ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed_IQ_yahoo) November 17, 2022
عــــــــــــاجل :: الان— ☆بغداد المنصورة☆ (@BAlmnswrt) November 17, 2022
مرة اخرى حريق في صالة نينوى
في مطـــــار بغــــــــــــداد الدولي . pic.twitter.com/vE8V7drGK7
المصدر: "رووداو" + وكالة الأنباء العراقية