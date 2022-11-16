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الأمير محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية في سيئول

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الأمير محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية في سيئول
AFP
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عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو، في العاصمة الكورية سيئول.

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وجرى خلال المباحثات، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تنميته وتعزيزه في مختلف المجالات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

هذا وحضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسكرتير ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد، والسفير السعودي  لدى كوريا سامي بن محمد السدحان، يالإضافة إلى الوفد الرسمي الكوري.

المصدر: "واس"

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