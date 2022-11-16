مصر.. مسؤول حكومي يكشف أسباب ارتفاع الأرز

كشفت وزارة الزراعة المصرية أسباب ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة الماضية حيث سجلت زيادة ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

وقال علاء البحراوي، مدير إدارة الخضر بوزارة الزراعة المصرية، إنه يوجد سببان للارتفاع، الأول: "تلاعب التجار وحجز كافة الكميات التي تم التعاقد عليها مع المزارعين بعد انتهاء فترة التوريد الإجباري، والثاني يعود لأصحاب المزارع السمكية الذين يستخدمون الأرز كعليقة للأسماك وتحديدا في محافظة كفر الشيخ التي تعد أكبر محافظة في زراعة الأرز".

وأضاف البحراوي، في تصريح لموقع مصراوي، الأربعاء، أن الحلقات الوسيطة والتجار هم من يخلقون أزمات في سوق السلع وليس المزارعين، موضحا أن تجار الأرز يرغبون فى رفع أسعاره للسيطرة على السوق.

وتابع: "أن الأسعار ستنخفض مطلع الأسبوع المقبل".

وطرحت وزارة التموين الأرز التمويني بـ 10.5 جنيه للكيلو، والأرز الحر يتراوح بين 12 و15 جنيها حسب نسبة الكسر.

المصدر: مصراوي