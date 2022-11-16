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الأردن..إحباط تهريب كوكايين داخل أحشاء مسافر أجنبي قادم للبلاد (صورة)

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الأردن..إحباط تهريب كوكايين داخل أحشاء مسافر أجنبي قادم للبلاد (صورة)
Globallookpress
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أعلنت السلطات الأردنية عن إحباط تهريب كوكايين داخل أحشاء مسافر أجنبي قادم للبلاد، داخل مطار الملكة علياء الدولي.

 

وأفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني بأن "العاملين في ادارة مكافحة المخدرات داخل مطار الملكة علياء الدولي، اشتبهوا بأحد المسافرين من جنسية أمريكية جنوبية قدم للمملكة عبر إحدى الرحلات، إذ جرى على الفور اصطحابه للتفتيش والتحقيق".

وأوضح أنه "باتت لدى المحققين مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه، وجرى على الفور اصطحابه لمستشفى البشير وعند تصويره بواسطة الأشعة أظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده، واعترف عندها بمحاولته تهريب كمية من مادة الكوكايين داخل أحشائه"، حيث تمت بالطرق الطبية إخراج 45 كبسولة من داخل جسده تبين أنها تحتوي على 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدرة، كما اتخدت الإجراءات القانونية بحقه.

الأردن..إحباط تهريب كوكايين داخل أحشاء مسافر أجنبي قادم للبلاد (صورة)

المصدر: "عمون"

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