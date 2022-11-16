"تفعيل اللجنة الفنية المشتركة للمياه" على طاولة البحث بين الأردن وسوريا

استعرض الجانبان السوري والأردني أوجه التعاون المشتركة، في مجالات المياه والطاقة والبيئة، وتم بحث ضرورة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية - السورية المشتركة للمياه.

اجتمع الوفد الأردني المشارك في "مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ COP27"، والمنعقد فى مدينة شرم الشيخ، مع نظيره من الجمهورية العربية السورية.

وذكر بيان وزارة البيئة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، أن الوفد الأردني في الاجتماع تضمن وزير المياه والري، محمد النجار، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، ووزير البيئة معاوية الردايدة، والوفد المرافق لهم.

بينما ترأس الوفد السوري في الاجتماع، وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف.

وفي سياق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، يشار إلى أن حجم التبادل التجاري في المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، بلغ منذ بداية العام الحالي حتى منتصف أكتوبر الماضي 12000 طن من مختلف البضائع بقيمة تجاوزت 45 مليون دولار.

وهو ما اعتبره مدير عام المنطقة عرفان الخصاونة مؤشرا مريحا ومهما على نمو المنطقة وعودتها تدريجيا لما كانت عليه.

الجدير بالذكر أن المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة تأسست عام 1975 وتقع على مساحة 6500 دونم مناصفة بين الجانبين السوري والأردني على الحدود المشتركة بين الدولتين وبقرب معبر "نصيب- جابر" الحدودي.

المصدر: هلا أخبار