السيسي يصدر قرارا بشأن قتلى مصر في الحروب منذ عام 1948

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بشأن قتلى مصر في الحروب بداية من عام 1948، خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء.

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وأمر الرئيس المصري بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة، بدايةً من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم، وفقا لبيان من رئاسة الجمهورية في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلاً عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.

المصدر: RT