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الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤول الدعم اللوجيستي لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى

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الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤول الدعم اللوجيستي لتنظيم
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ألقت الاستخبارات العراقية القبض على مسؤول الدعم اللوجيستي لتنظيم "داعش"  في محافظة نينوى العراقية.

وأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش"، الذي عمل حارسا شخصيا لمسؤول التنظيم جنوبي نينوى التابع لما يسمى "ولاية دجلة" سابقا، ويشغل حاليا منصب مسؤول الدعم اللوجيستي، ونقل الخلايا النائمة لجنوب محافظة نينوى.

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وأوضحت المديرية أنها حصلت على معلومات استخبارية بالتنسيق مع مصادرها في محافظة نينوى، وتم تسليم المتهم للجهات القضائية وفق أحكام المادة 1/4 لمكافحة الإرهاب.

 

 

المصدر: وسائل إعلام عراقية

 

 

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