مصر وروسيا تناقشان تطورات المنطقة الصناعية في قناة السويس

ناقش وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير، مع السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو سبل تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية في مختلف القطاعات.

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وقال الوزير إن اللقاء أكد أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين لا سيما وأن السوق الروسي يمثل أحد أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية فضلا عن متابعة تطورات مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، والمقرر إقامتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل محورا لنفاذ الصادرات الروسية لأسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية.

ومن جانبه، أكد السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو أن العلاقات المصرية الروسية علاقات وطيدة ومتميزة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى أهمية مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر والذي سيسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

المصدر: RT