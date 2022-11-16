الإنتاج الحربي في مصر يستعد لاستخلاص المياه من الهواء

وقع مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي في مصر بروتوكول تعاون مع شركة "Mizuha" اليابانية بهدف تطوير ودراسة تصنيع جهاز لاستخلاص المياه من الهواء الجوي.

إقرأ المزيد

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، محمد صلاح، إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تطوير جهاز استخلاص المياه من الهواء، حيث يعد مركز التميز العلمي والتكنولوجي الجهة البحثية الرئيسية للوزارة، ويضم قدرات فنية وتكنولوجية متميزة، ويعمل على تحويل نتائج البحوث العلمية إلى مخرجات صناعية ومشروعات تساهم في تنفيذ خطة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، ومن هذه المشروعات استخلاص الماء من الهواء، مضيفا أنه سيتم تطوير الجهاز ليتناسب مع الأجواء المصرية، وستجري دراسة التصنيع للنموذج المعدل بواسطة إحدى شركات الإنتاج الحربي، معربا عن تطلعه لتعميم هذه التجربة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح الوزير محمد صلاح أن هذه التقنية الخالية من الانبعاثات الكربونية ستساعد على توفير المياه بطريقة مبتكرة وإدارتها بشكل مستدام، حيث تم تنفيذ تجربة للجهاز بـ (5) مواقع مختلفة، وكانت النتائج مبشره.

من جانبه أشاد كيشيهيرو نيوا، رئيس مجلس إدارة شركة "Mizuha" اليابانية، بما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي المصرية والجهات التابعة لها من إمكانيات تصنيعية وتدريبية ومراكز بحثية متميزة، مشيراً إلى أن الشركة اليابانية تمتلك خبرات ممتدة في مجال تصنيع أجهزة توليد المياه من الهواء، منوهاً أن الجهاز يقوم بإنتاج المياه من الهواء الجوي بتحويل الرطوبة النسبية الموجودة بالهواء إلى مياه صالحة للشرب عن طريق سحب الهواء الجوي، الذي يحتوي على بخار الماء وتمريرها على حاجز للأتربة للتخلص من الشوائب والأتربة، ثم على وحدة تبريد لإسالة بخار الماء، ثم وحدة معالجة الملوثات الذائبة في الماء المسال، ثم مرحلة التعقيم، ثم التبريد، وهنا تكون المياه صالحة للشرب.

المصدر: RT