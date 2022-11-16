مصر.. الإفتاء تعلق على ابتكار آلة تسهل قتل الإنسان

علقت دار الإفتاء المصرية على ابتكار آلة حديثة تساعد على عملية الانتحار، حسب ما أوضحت مخترع الآلة التي تسمى Sarco، أن الآلة تساعد على سلب حياة الأشخاص في دقائق.

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وأجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: يقول السائل: سمعنا في وسائل الإعلام المختلفة عن اختراع آلة تساعد على سَلْب حياة الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم بدون ألم، وفي غضون دقائق، فما الحكم الشرعي لمثل هذه الابتكارات العلمية؟ وهل يجوز إقدام الإنسان على استعمال مثل هذه الابتكارات؟.

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، اختراع مثل تلك الأدوات واستخدامها والمتاجرة فيها والترويج لأجل الانتحار عن طريقها: أمرٌ محرمٌ شرعا، بل هو من جملة الكبائر، لأنَّ فيه إعانة على قتل النفس التي حرَّم الله إلَّا بالحق.

وأضافت الإفتاء، والأولى بمخترع مثل تلك الأداة أن يُسخِّر علمه في اختراع ما ينفع الناس، وكذلك الأولى بمَن يستخدم تلك الأداة في إزهاق روح نفسه أن يلتمس الباعث على الانتحار، وأن يلتمس الوسائل والطرق الحديثة التي تعينه على دفع تلك الأسباب التي تحمله على الإقدام على مثل هذه الجريمة النكراء.

المصدر: RT