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"هذا الشبل من ذاك الأسد".. القذافي و"حفيده" يثيران الجدل! (صور)

مجتمع

القذافي
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أثارت صورة متداولة زعم أنها لأحد أحفاد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويظهر في الصورة فتى في العقد الثاني من العمر، يرتدي قبعة سوداء، وتتشابه ملامحه مع ملامح معمر القذافي. وعلق نشطاء: "هذا الشبل من ذاك الأسد".

لكن خدمة تقصي صحة الأخبار في "فرانس برس"، كشفت حقيقة الصورة، وقالت إنها صورة قديمة للقذافي، تم إدخال تعديلات عبر برنامج "فوتوشوب" على وجهه ليبدو كأنه فتى.

وتعود الصورة الأصلية، قبل التعديل، للعقيد الراحل، أثناء تواجده في قمة عربية عقدت بالجزائر عام 1988.

المصدر: RT

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