مصر.. توجيهات عاجلة بعد انتشار مرض خطير بين الأطفال

وجهت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، مديري المديريات التعليمية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية.

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وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة العاملين والطلاب في جميع المنشآت التعليمية.

ونص كتاب دوري صادر عن الوزارة، على عقد امتحان آخر موحد تحدده المدرسة، للطلاب المتغيبين بعذر طبي مقبول في امتحان الشهر،على أن يقوم بإعداده موجه المادة بالإدارة التعليمية.

وأرسلت الوزارة الكتاب الدوري للمديريات التعليمية، إذ يتضمن دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، وذلك حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.

وتضمن دليل وزارة الصحة والسكان الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والخدمات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية، وتفاصيل التطعيمات لطلاب المدارس، وإجراءات التعامل مع المرض المعدي/التفشي الوبائي داخل المنشآت التعليمية.

جاء ذلك، على خلفية حالة الذعر والقلق التي انتشرت بين أولياء أمور طلاب المدارس خلال الساعات الماضية، بسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الأطفال، وهو ما آثار تخوفات البعض من ذهاب أبنائهم للمدرسة.

المصدر: القاهرة 24