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RT تنقل أجواء الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي (فيديو)

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RT تنقل أجواء الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي (فيديو)
منصة أر تي في فعاليات الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام
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تتواصل في العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام، وتشارك RT في هذا الحدث الأول من نوعه في الشرق الأةسط.

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RT تحضر منصتها في أبو ظبي لتغطية فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام (فيديو)

ونقل مندوبونا لقطات لمنصات وسائل الإعلام والوكلات المشاركة في هذا الحدث الذي سيستمر حتى 17 نوفمبر.

RT تنقل أجواء الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي (فيديو)
RT

ويسعى منظموي هذه الفعالية الإعلامية الضخمة إلى بحث التحديات التي تواجه الإعلام، ومناقشة مستقبل هذا المجال في البيئة التكنولوجية والرقمية، وسط مشاركة واسعة من مؤسسات عالمية وشركات رائدة في مجال الإعلام.

وسيناقش أكثر من 1200 شخص من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، إضافة إلى 170 شركة عالمية متخصصة في صناعة الإعلام، من جميع أنحاء العالم، الأفكار المبتكرة والحلول المتطورة التي تشكل مستقبل صناعة الإعلام.

RT تنقل أجواء الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي (فيديو)
RT

ويعد المؤتمر فرصة سانحة في متناول المؤسسات الإعلامية العربية الطامحة لتحقيق نمو أفضل على مستوى جودة المحتوى وجاذبية الشكل، من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات المتداولة في هذه الصناعة.

RT تنقل أجواء الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي (فيديو)
RT

المصدر: RT

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