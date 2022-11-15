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مصر.. مصرع 14 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل بحافلة ركاب بمحافظة الوادي الجديد

أخبار العالم العربي

مصر.. مصرع 14 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل بحافلة ركاب بمحافظة الوادي الجديد
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام مصرية بمصرع 14 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بميكروباص، مساء الثلاثاء، على طريق الفرافرة غرب الموهوب بمحافظة الوادي الجديد المصرية.

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وبحسب موقع "صدى البلد"، فقد تبين تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى أجرة "ميكروباص"، بمنطقة الكيلو 130 بطريق " أبو منقار – غرب الموهوب" الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة، حيث أسفر الحادث عن مصرع 14 شخصا بواقع 9 جثث معلومة و5 جثث مجهولة.

وجرى نقل جميع الجثث لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادث، فيما عملت أجهزة المرور والوحدات المحلية على رفع آثار الحادث.

المصدر: "صدى البلد"

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