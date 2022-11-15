الرئيس المصري يتابع طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة

تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، موقف طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة لتوسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص"

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وفي التفاصيل، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، اللواء أحمد الشاذلي، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء أ.ح وليد أبوالمجد، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول اللواء أ.ح محمد أنور، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي" اللواء أ.ح ياسر الجمل.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض "موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة".

وأوضح راضي أن االسيسي اطلع في هذا الإطار على بدء الإجراءات تمهيدا لطرح حصص من تلك الشركات لتداول أسهمها في البورصة، خاصةً الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وذلك بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً في مختلف القطاعات.

المصدر: RT