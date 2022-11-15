صورة بالأقمار الصناعية تكشف تطورات جديدة في سد النهضة

قال خبير المياه المصري عباس شراقي إن التخزين الثالث لـ"سد النهضة" الإثيوبي توقف يوم 11 أغسطس الماضي عند منسوب 600م فوق سطح البحر.

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن التخزين توقف عند 9 مليار م3 وإجمالي 17 مليار م3، إلا أنه أثناء الفيضان تحتجز مياه إضافية مؤقتة لعدم قدرة الممر الأوسط على إمرار كامل الفيضان، ووصل المنسوب إلى 604 م بزيادة قدرها حوالى 2.5 مليار م3.

وتظهر صور الأقمار الصناعية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 عودة منسوب البحيرة إلى مستواه الأصلي فى 11 أغسطس مع نهاية موسم الأمطار وفقدها لـحوالي 2.5 مليار م3، ويظهر ذلك من خلال اللون الفاتح على حواف البحيرة نتيجة تراجع المياه.

وتصل كمية المياه التي تمر أعلى الممر الأوسط حالياً حوالي 100 مليون م3/يوم، وسوف تنخفض في ديسمبر القادم إلى أقل من 50 مليون م3/يوم، ولو كانت التوربينات تعمل لأمكنهما إمرار هذه المياه من خلالهما وليس من أعلى السد، وفى حالة استمرار توقف التوربينين فان اثيوبيا سوف تضطر إلى فتح بوابة واحدة على الأقل من بوابتي التصريف المغلقتين حالياً فى ديسمبر القادم إذا أرادت أن تجفف الممر الأوسط استعداداً لتعلية الممر الأوسط تحضيرا للتخزين الرابع.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم