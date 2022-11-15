اندلاع حريق داخل إحدى صالات المغادرة في مطار بغداد الدولي (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن حريقا اندلع في إحدى صالات المغادرة في مطار بغداد الدولي.

وذكر مراسلنا، أن حريقا كبيرا اندلع في مطار بغداد الدولي استدعى حضور أكثر من فريق من فرق الدفاع المدني.

من جهتها ذكرت مديرية الدفاع المدني في العراق في بيان صحفي أن "الحريق اندلع داخل كافتيريا صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي".

وأضافت أن "فرقها أسعفت ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان".

ولم يتسبب الحريق وفقا لتصريحات مسؤولين في مطار بغداد الدولي بتوقف الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد الدولي.

المصدر: RT