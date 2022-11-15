الملك سلمان بن عبد العزيز يدعو مجددا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية يوم الخميس

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مجددا اليوم الثلاثاء، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم.

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وفي هذا الصدد، أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم بيانا قال فيه: "تأسيا بسنة نبينا محمد بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 23 من شهر ربيع الآخر 1444 هجري حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله، وإظهارا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

وأضاف البيان: "نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب".

المصدر: "واس"