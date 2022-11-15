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تداول صور وفيديوهات لأحاديث جانبية وابتسامات ودية بين الأمير محمد بن سلمان وقادة دول (صور+ فيديوهات)

أخبار العالم العربي

تداول صور وفيديوهات لأحاديث جانبية وابتسامات ودية بين الأمير محمد بن سلمان وقادة دول (صور+ فيديوهات)
AFP
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور داخل مقر انعقاد "قمة العشرين" في إندونيسيا، للحظات، تبادل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحديث مع زعماء ورؤساء الدول.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية لقطات تظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يتجاذب أطراف الحديث مع الابتسامات الودية وتشابك الأيدي بالمصافحة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتفاعل عدد من المغردين مع مقطع فيديو يظهر "حديثا جانبيا" بين الرئيس الصيني والأمير محمد بن سلمان خلال مشاركتهما في القمة، حيث وصفه البعض بأنه لقاء بين اثنتين من أهم الدول الاقتصادية في العالم.

تداول صور وفيديوهات لأحاديث جانبية وابتسامات ودية بين الأمير محمد بن سلمان وقادة دول (صور+ فيديوهات)
تداول صور وفيديوهات لأحاديث جانبية وابتسامات ودية بين الأمير محمد بن سلمان وقادة دول (صور+ فيديوهات)
تداول صور وفيديوهات لأحاديث جانبية وابتسامات ودية بين الأمير محمد بن سلمان وقادة دول (صور+ فيديوهات)

المصدر: "الإخبارية" + RT

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