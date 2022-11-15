مصر.. وزير التموين يصدر قرارات صارمة بسبب أزمة الأرز

وجه وزير التموين المصري علي المصيلحي بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو وكذلك البيع الحر للأرز بسعر 14.5 جنيه للكيلو.

إقرأ المزيد

كما وجه المصيلحي الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية باستمرار توفير الأرز الأبيض البلدي لكافة السلاسل التجارية في المحافظات وبأسعار متفاوتة وذلك حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.

وأشار المصيلحي بأنه حرصا ‏من الوزارة على تنظيم تداول الأرز وتوفيره ‏بالأسعار المناسبة للمواطنين وافق على السماح لمضارب ‏القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بضرب ‏الارز الخاص بها وطرحه بالأسواق تحت إشراف مديرية التموين التابع لها ‏المضرب مع الالتزام بتعبئة الأرزالابيض الناتج ( 1 كيلو/ غرام )، وعدم جواز تعبئة الأرز الابيض في عبوات تزيد ‏عن( 1 كيلو / غرام )، إلا بموجب تصريح من مديرية ‏التموين، وعدم جواز نقل الأرز الأبيض خارج المحافظة المنتجة له ‏إلا بتصريح من مدير المديرية المنقول منها الأرز وبالتنسيق مع مدير المديرية ‏بالمحافظة المنقول إليها الأرز.

كما وجه المصيلحي السادة مديري المديريات بتوجيه إنذار إلى ‏المضارب المعتمدة من المديريات والتي لم تقم بالتعاقد مع ‏هيئة السلع التموينية ومنحها مهلة 48 ساعة من تاريخ ‏الإنذار لإتمام التعاقد وإلا يتم إلغاء الاعتماد واتخاذ ‏اجراءات الغلق فورا.

كما وجه المصيلحي بتشكيل لجان ‏تفتيش بكل مديرية تموين تشمل مفتش تموين من المديرية ‏وضابط من مباحث التموين وعضو من الهيئة القومية ‏لسلامة الغذاء ومفتش من جهاز حماية المستهلك وضابط ‏من المباحث العامة، للعمل على تشديد الرقابة وتطبيق كافة ‏القوانين والقرارات المنظمة لتداول الارز ومهمتها كالتالي: ‏ ‏1-‏ التفتيش على جميع اماكن تخزين الارز وفي حالة ما اذا ‏كان مكان التخزين غير معتمد يتم تحرير محضر وتحريز ‏كميات الأرز المضبوطة واتخاذ إجراءات الغلق لحين ‏تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.‏

‏2-‏ التفتيش على مضارب الأرز غير المعتمدة من مديرية ‏التموين المختصة واتخاذ إجراءات الغلق بالتنسيق مع ‏المحافظة وتحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات ‏المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.‏

وشدد المصيلحي أن الهدف من كل هذه الإجراءات وتلك القرارات والتي تم اتخاذها بالتعاون مع على كافة الأطراف المعنية تأتى في إطار حرص الوزارة على ضمان نجاح الموسم وتحقيق الهدف المنشود وهو وفره واتاحه وزيادة المعروض من سلعة الأرز باعتبارها من أهم السلع الاستراتيجية وذلك بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام، مشدداً على كافة المتعاملين في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القواعد والقرارات الحاكمة والمنظمة للموسم وعدم ارتكاب أي مخالفة وفي حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة.

المصدر: RT