 
مباشر

سوريا.. السيطرة على حي طريق السد جنوب درعا بعد القضاء على عناصر "داعش"

أخبار العالم العربي

سوريا.. السيطرة على حي طريق السد جنوب درعا بعد القضاء على عناصر
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u6i8

قالت وسائل إعلام سورية إن الجيش والقوات الأمنية السورية سيطرت على كامل حي طريق السد جنوب مدينة درعا بعد القضاء على عشرات العناصر من "داعش".

وقالت مصادر: "إنه تمت السيطرة على كامل حي طريق السد جنوب مدينة درعا بعد القضاء على عشرات الإرهابيين من قيادي داعش".

وتقوم وحدات الهندسة بتميشط المنطقة من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها تنظيم "داعش" في مقراته وفي بعض منازل المواطنين.

كما تم العثور على عبوات مصممة على شكل قضبان من الحديد وضمن أدوات كهربائية نشرها عناصر " داعش " بين المنازل، إضافة إلى أنه خلال عمليات التمشيط تم العثور على العديد من الجثث التي عجز عناصر "داعش" عن سحبها ولم يتم التعرف على هوية معظمهم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا