مسؤول مصري يكشف لـRT عن خطط البلاد نحو السياحة الروسية

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في مصر، عمرو القاضي، أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر جيدة للغاية، سواء من حيث الأعداد أو تعدد الجنسيات المختلفة.

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـRT أن منظمي الرحلات الدوليين أعربوا عن توقعاتهم بموسم شتوي سياحي جيدة جدا بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن هناك رواجا للحركة السياحية القادمة لمصر من روسيا بشكل معقول ومرضي، ويجري العمل حاليا على زيادتها خاصة وأن السائح الروسي محب لمصر والمقاصد السياحية المصرية، ومصر ترحب دائما بالسائح الروسي، والقطاع السياحي يعمل جاهدا على تذليل أي صعاب قد تواجهه من أجل الاستمتاع بزيارته إلى مصر.

وأضاف أن السوق الروسية من الأسواق الرئيسية التي تهتم بها مصر، كالعديد من الأسواق الرئيسية الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الأسواق الهامة لمصر، فضلا عن السوق العربية والتي تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، سواء من حيث الأعداد أو مدة الإقامة.

وأوضح أن هناك حملات ترويجية في الأسواق الرئيسية من أجل دفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خاصة وأن مصر تقدم كافة أنواع السياحة التي يستمتع بها السائح.

وأضاف القاضي أن مؤتمر المناخ كوب 27، يحمل أهمية كبيرة لمصر على مختلف الأصعدة والمستويات، حيث أن عدد الحضور فاق 30 ألف شخص خلال فترة المؤتمر، مما يمثل مدى الاستقرار والأمن والأمان الذي تنعم به مصر.

وأشار إلى أن تنظيم مؤتمر كوب 27 بهذا الشكل الناجح يمثل شهادة لمصر على قدرتها في تنظيم المؤتمرات، خاصة وأن سياحة المؤتمرات واحدة من أهم أنماط السياحة في العالم أجمع، وهو ما يؤكد قدرة الدولة المصرية على تنظيم كافة المؤتمرات الدولية.

وشدد القاضي على أن مؤتمر المناخ أعاد إلى شرم الشيخ رونقها من جديد، وأدى إلى زيادة الإقبال عليها من قبل السائحين، مشيرا إلى أن الأمر يعد نجاحا للدولة المصرية التي عملت على إحداث استعدادات ضخمة وشاملة حولت من خلالها مدينة شرم الشيخ إلى مدينة عالمية.

المصدر: RT