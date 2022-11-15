مصر.. عرض "تسريبات" على التلفزيون بعد فشل مظاهرات 11/11

عرض الإعلامي المصري أحمد موسى، تسجيلا صوتيا يعترف خلاله أحد الأشخاص يدعى آدم جبر بفشل ما أسماها "قنوات الإرهاب في الدعوة للفوضى والتظاهر الجمعة الماضية".

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وخلال التسجيل الصوتي المُذاع عبر برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، قال الهارب آدم جبر: "شوية العيال الضايعة فشلت في دعوات 11 نوفمبر، محمود وهبة راجل على المعاش قاعد في الكاريبي، ومعتز ومحمد ناصر معرفش بيعملوا إيه، وكل اللي يهمهم يجمعوا الدولارات من اليوتيوب".

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على التسجيل الصوتي لآدم جبر، قائلًا: "الاعتراف بالفشل يأتي من خلالهم، جماعة الإخوان الإرهابية فضحوا بعض وتمويلاتهم من أجل إسقاط الدولة، الجماعة لا تهتم بالاقتصاد وإنما الوصول للقصر، والشعب المصري لقنهم درسا قاسيا وضربهم بـ(القفا)".

وشهدت مصر يوم الجمعة الماضية حالة من الاستنفار الأمني، في الوقت الذي دعا فيه عدد من الهاربين في الخارج لمظاهرات يوم الجمعة 11/11.

المصدر: صدى البلد