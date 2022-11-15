وزير الري المصري: مصر تعاني من عجز في المياه يقترب من النصف

قال وزير الري المصري، هاني سويلم، إن نصيب المواطن المصري من المياه 560 مترا مكعبًا سنويا، مقارنة بالحد الأدني للفقر المائي وهو 1000 متر مكعب.

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وأوضح وزير الري المصري إن مصر لديها عجز في المياه يقترب من النصف.

وأضاف ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر، من خلال تبطين الترع، وإعادة تدوير المياه، وترشيد استخدام المياه الجوفية.

وتابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري: "نحاول استخدام مياه الأمطار بمخرات السيول في أنحاء الجمهورية لشحن الخزانات الجوفية بأعماق الأرض للاستفادة منها في عمليات الري من خلال الضخ بالآبار".

وأكمل الدكتور هاني سويلم أن "هناك كفاءة في استخدام كميات المياه المتوفرة من خلال تأهيل الترع والمصارف والتوسع في عمليات التبطين، بجانب التطهير المستمر للمجاري المائية لإزالة النباتات والمخلفات بها من خلال أسطول من المعدات منتشر بأنحاء الجمهورية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية