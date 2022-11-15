وزير الموارد المائية المصري يكشف تطورات الوضع المائي في البلاد

قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إن البلاد مؤمّنة حاليا من احتياجاتها المائية رغم عدم حل الأزمة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأوضح الوزير سويلم في تصريحات لقناة "MBC مصر" أن ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة "يؤثر بمياه مستقطعة من النظام، والموجودة في نهر النيل".



وأضاف أن مصر تؤمن الموارد المائية المصرية "عبر التخزين في السد العالي.. ونتمنى الوصول إلى حل مع الجانب الإثيوبي قريبا".

وقال إن "مصر لا تريد توظيف قمة المناخ في أمور تضر بالاتجاهات المائية".

وتابع "كل مؤسسات الدولة يقظة وتسعى للحفاظ وتأمين الموارد المائية المصرية، ولملف سد النهضة الأولوية الأولى للدولة المصرية".

ويعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار سيتركز أغلبه في قطاع معالجة المياه.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووفد الكونغرس الأمريكي برئاسة نانسي بيلوسي، خلال قمة المناخ في شرم الشيخ أزمة سد النهضة، الموقف الثابت من ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، لتحقيق مصلحة جميع الأطراف والحفاظ على الأمن المائي المصري.

المصدر: الشروق المصرية