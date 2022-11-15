مصر..رئيس لجنة مكافحة كورونا يتحدث عن علاج الفيروس المخلوي المنتشر في المدارس

تحدث رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر حسام حسني، عن الفيروس المخلوي التنفسي المنتشر بين الأطفال في المدارس، وأساس العلاج منه.

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وفي مداخلة ببرنامج "90 دقيقة"، أوضح حسام حسني قائلا: "الفيروس المخلوي كان يصيب الأطفال، ولكن الجديد في الأمر أنه يصيب البالغين أيضا"، مضيفا: "كورونا ما زالت مستمرة، ولكن ليس بنفس أعداد وشدة الأعوام الماضية..كورونا لن تنتهي، والحمد الله أن المتحورات الأخيرة ضعيفة في تأثيرها على الرئتين".

وقال حسني إن "الفيروس المخلوي يصيب الجهاز التنفسي العلوي، وما يعانيه الأطفال الآن، عبارة عن إنفلونزا في الجهاز التنفسي العلوي"، موضحا أن "حلها الراحة والسوائل الدافئة ومخفضات الحرارة، ولها مسحة مختلفة عن مسحة كورونا".

وأكمل حسام حسني: "لو إحنا كبار وعندنا أعراض شديدة بنعمل المسحة عشان نعرف ما نعانيه سواء كورونا أو إنفلونزا، والأمر يتطلب الراحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية".

وشدد على أنه "لا بد من الراحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية"، مؤكدا أن "هناك حالات إصابة بالفيروس المخلوي".

وأردف: وأساس العلاج من هذا الفيروس الراحة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية مع التغذية السليمة، والتهوية الجيدة، ولو الطفل تعبان بلاش ينزل المدرسة حتى لا يعدي الآخرين".

وأشار حسني إلى "ضرورة الحذر، وأنه لا يوجد داع لتوقف الدراسة، فالأمر غير مفزع، ولكنه يتطلب الحذر، قبل الهلع".

واستطرد: "مفيش داعي نروح الصيدلية وناخد أدوية دون الرجوع لطبيب متخصص".

المصدر: "الوطن"