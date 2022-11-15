البرهان يستعرض مهاراته في الرماية بأسلحة مختلفة ويصيب جميع الأهداف (فيديو)

نشر حساب القوات المسلحة السودانية في "فيسبوك"، مقطع فيديو يوثق حرفية رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، في إصابة الأهداف من مختلف الأسلحة النارية.

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وعلق حساب القوات المسلحة على مقطع الفيديو بالقول:"القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يصوب بمختلف أنواع الأسلحة ويحرز النقاط كاملة، ويمارس هوايته المحببة في إصابة الأهداف بعناية ودقة فائقة أذهلت الجميع"، حيث ظهر البرهان في الفيديو وهو يقوم بإصابة الأهداف بحرفية وكفاءة عالية من خلال المسدس وبندقية، خلال تفقده قاعدة المرخيات العملياتية بمعسكر القوات الخاصة غربي الخرطوم.

وفي كلمة له، حذر البرهان، السياسيين من التدخل في شأن القوات المسلحة، مشيرا إلى أن "كل من يحاول ذلك ستعتبره القوات المسلحة عدوا لها، وسيتم التصدي له وردعه بقوة".

المصدر: RT