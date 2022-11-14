الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول وفاة الفنان أشرف طلفاح في مصر

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء أن لا شبهة جنائية بوفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر.

وقالت الوزارة في بيان إنها تواصلت مع السفارة الأردنية في القاهرة التي تتابع مع الجهات المصرية المختصة التحقيقات التي تجريها حول الوفاة التي أكدت المعلومات الأولية من الجهات الأمنية المصرية عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.



وأبلغت الجهات المصرية المعنية السفارة أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة في مكان إقامة الفنان الراحل لم يتبين دخول أحد إلى شقته.



وتتابع السفارة مجريات التحقيق مع السلطات المصرية وبالتنسيق مع شقيق المرحوم وستعلن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها وبالتنسيق مع عائلة الفنان طلفاح.



وأوضحت الوزارة أن التقرير الطبي أشار إلى أن الوفاة كانت نتيجة نزيف في المخ وارتشاح رئوي واضطراب درجة الوعي وهبوط حاد بالدورة الدموية.



وأكدت الوزارة أن السلطات المصرية تبدي تعاونا كاملا وشفافا حول مجريات التحقيق، وأنها أطلعت شقيق المرحوم على التقييم الطبي والتحقيقات الأولية التي أجرتها.



المصدر: RT