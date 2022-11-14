السعودية.. القبض على قاض في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة متلبسا

أعلنت السلطات السعودية اليوم الاثنين، القبض على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة بالجرم المشهود.

وأفاد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية بأنه "تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، في أثناء استلامه مبلغ 500 ألف ريال من أصل مبلغ 4 ملايين ريال، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق"، موضحا أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات".

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق منفعته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

المصدر: "واس"