البرهان يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات

بعث قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، برسالة تهنئة الاثنين إلى بنيامين نتنياهو الفائز بالانتخابات التشريعية والمكلف بتشكيل الحكومة، بحسب مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق.

ونقل بيان أصدره مكتب نتنياهو عن البرهان قوله "أهنئكم بفوزكم في الانتخابات وأتطلع إلى استمرار تعاوننا لتعزيز العلاقات في كل المجالات لصالح مواطني البلدين".

ووقعت الخرطوم اتفاقية تطبيع مع إسرائيل في يناير2021 وحصلت في الوقت نفسه على مساعدة مالية من الولايات المتحدة، بعد أسابيع قليلة على شطب السودان من القائمة الأميركية للدول المتهمة بتمويل الإرهاب.

وأكد البرهان أنه لا يزال ملتزما بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها بلاده، بعدما تولى السلطة في أكتوبر2021 في السودان.

وقامت ثلاث دول أخرى في المنطقة كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب بتطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية برعاية واشنطن.

وندد الفلسطينيون باتفاقات التطبيع واعتبروها "خيانة" إذ كسرت الإجماع العربي لجهة عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق بدون حل الصراع الفلسطيني.

وعلى عكس الإمارات والبحرين والمغرب، لم يتبع السودان الاتفاق بخطوات ملموسة لتعزيز العلاقات.

المصدر: أ ف ب