"هل الفيل الأزرق السبب؟.. تقرير طبي يكشف مفاجأة صادمة عن وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر

كشف موقع "صدى البلد" عن مفاجأة حول وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر، حيث نشرت صورة من التقرير الطبي الصادر من المستشفى عن ملابسات وفاة الفنان الأردني.

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وكشف التقرير، أنه عند الانتقال إلى شقة المريض أشرف سليمان سالم طلفاح، وجد ملقيا على الأرض، وتم قياس النبض والأكسجين، ووجد عقار dmt بيد المريض، وتم تركيب أنبوبة حنجرية في سيارة الإسعاف، وعند الوصول الى المستشفى تم تركيب كانيولا وإعطاء أيبونيرفين .

وكشف التقرير أن المريض وجد بيده دواء dmt استفات «الفيل الأزرق»، وتبين أنه يحتاج إلى النقل لقسم السموم فورا.

وأضاف التقرير أن المريض به علامات على الوجه والبطن والقدم اليسرى وورم باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم وجحوظ بالعينين واشتباه نزيف بالمخ "عد تناسق بؤبؤ العينين"، واشتباه نزيف بالصدر واشتباه نزيف بالبطن.

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة فنان أردني داخل شقة في كومبوند بالشيخ زايد.

المصدر: صدى البلد