وزير الخارجية العراقي لنظيره الإيراني: الاعتداء على إقليم كردستان تجاوز على سيادة العراق

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين عبداللهيان، أن الاعتداء على إقليم كردستان تجاوز على سيادة العراق.



وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن "حسين تلقى اتصالات من عبداللهيان، أعرب فيه الوزير العراقي عن موقف بلاده إزاء الضربات التي طالت مواقع متعددة إقليم كردستان العراق اليوم".

وأضاف أن "الضربات الإيرانية أوقعت أعدادا بين شهيد وجريح، وهذا تجاوز سافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه".

وأشار حسين بحسب البيان إلى "أهمية أن يكون الحوار سبيلا لإيقاف هذا التصعيد العدائي غير المبرر".

ونقل البيان عن الوزير العراقي قوله إن "استمرار هذه الأعمال الانفرادية أمر خطر".

المصدر: RT