للمرة الرابعة منذ ثورة يناير.. خبيرة تكشف لـRT سبب ارتفاع البورصة بشكل مفاجئ

أكدت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، أن البورصة المصرية ارتفعت بشكل قياسي وتجاوزت الـ3 مليارات جنيه، بسبب تقارير دولية.

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وأوضحت في تصريحات لـRT، ارتفاعات قياسية وسيولة تجاوزت الـ3 مليارات جنيه فمن بداية الجلسة وفي الدقائق الأولى نفذت السوق أكثر من مليار جنيه فالمؤشر الرئيسي تخطي المقاومة التاريخية 12000نقطة والتي كلما وصل إليها انخفض وتداول أدناها.

وأشارت إلى أن المؤشر قفز للمستوى الذي كان علية قبل ثورة يناير وقبل جائحة كورونا وتعتبر المرة الرابعة التي يصل إليها المؤشر في الفترة من مارس 2020 إلى يومنا هذا والارتفاع ناتج عن تقارير دولية تنصح المتعاملين حول العالم بالدخول في الأسهم المصرية في مواجهة التضخم.

وتابعت: "ونجد أن المؤسسات المصرية والعربية هي المشتري في جلسة اليوم وعلى الرغم من أن المؤشر كان متوجها لتقليص أرباحه إلا أنه عاود الارتفاع مرة أخرى بسبب تدفق السيولة ومتوقع استمرار حالة الارتفاع مدعومة بتفاؤل من قبل المتعاملين واستحواذات عربية وإعادة تقييم الأسهم المصرية بعد تحرير سعر الصرف وسيحظي المؤشر الرئيسي بالسيولة الأكبر بسبب انخفاض أسعار الأسهم القيادية المقيدة فية وارتفاع قيمة أصولها.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم