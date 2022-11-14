السفارة أصدرت بيانا.. احتجاز طاقم سفينة روسية في مصر.. وزوجة القبطان تتحدث عن أثر أوكراني

ألقت قوات الأمن المصرية في الإسكندرية القبض على خمسة روس، أعضاء في طاقم سفينة تحمل أدوية، بينهم القبطان وكبير مساعدين و3 آخرين.

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وقالت السفارة الروسية في القاهرة إنها تتعامل عن كثب مع الوضع حول اعتقال المواطنين الروس في ميناء الإسكندرية، حيث كانت سفينة الشحن "صوي" (التي ترفع علم جزر القمر) من بين أفراد طاقمها خمسة مواطنين روس بينهم القبطان وكبير مساعديه.

وبحسب معطيات أولية، فإن عقاقير تحتوي على مواد مخدرة كانت على متن سفينة الشحن، وتم احتجازها يوم 4 نوفمبر الجاري.

وأوضحت السفارة الروسية أنه بعد تلقي معلومات حول اعتقال المواطنين الروس، طلب على الفور من السلطات المصرية الإذن بتنظيم زيارة قنصلية، حيث تتواصل السفارة بشكل دائم، مع أقارب المعتقلين.

ووفقا للسلطات المحلية المختصة، فإن صحة أفراد الطاقم لا تثير أي قلق.

وقالت زوجة قبطان السفينة سيرجي إريميزين، إنه بعد القبض عليه في مصر، اتصل رجل قدم نفسه كمحامي لعائلات البحارة، وطلب ألف دولار لتقديم خدمته للقبطان و300-500 دولار للبحارة أنفسهم (للطعام والسجائر).

وتواصل المحامي مع أقارب البحارة بلغتين إنجليزية وأوكرانية ركيكتين، وطلب تحويل الأموال إلى حسابه المصرفي. وردا على ذلك، وعد "المحامي" بتقديم تقرير عن سير التحقيق والسماح لزوجة القبطان بالتحدث معه "إذا كانت هناك فرصة".

المصدر: RT