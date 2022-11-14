أول تعليق من أسرة الفنان أشرف طلفاح بعد مقتله في مصر والكشف عن سبب سفره

تحدث شقيق الممثل الأردني الراحل أشرف طلفاح بأن شقيقه سافر لمصر خلال إجازته السنوية للالتقاء بأحد أصدقائه المخرجين، فضلا عن تقديم مخطط لدراسة الدكتوراه في المعهد العالي للفنون.

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وقال "إيماناً بقضاء الله وقدرته انعي اليكم وفاة أخي وشقيقي أشرف سليمان طلفاح، الذي وافته المنية صباح هذا اليوم في جمهورية مصر".

وتابع: "وأحيطكم علماً بأن وزارة الخارجية الأردنية ممثلة بمعالي الوزير، وجميع هيئة الوزارة، والسفارة الأردنية في مصر ممثلة بمعالي الوزير وسعاة عبير وريكات، وزملاء اشرف وأصدقاؤه، بذلوا جهوداً كبيرة في متابعة أشرف. أقدر للجميع اهتمامه ومتابعته لأخي أشرف راجيا ان تتحلوا بالصبر".

وأشار: "كما أن واجب العزاء سنعلن عنه بعد استكمال الإجراءات الطبية هناك وبعد معرفة وصول جنازة المرحوم. إنا لله وإنا اليه راجعون" .

وفارق الفنان الأردني أشرف طلفاح الحياة اليوم الاثنين في إحدى المستشفيات المصرية.

وقال نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي إن الراحل تعرض لاعتداء في مصر، بحسب ما أبلغته السفارة الأردنية في القاهرة.

المصدر: RT