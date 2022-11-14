القضاء العراقي يقضي بالسجن مدة 3 سنوات بحق مسربي أسئلة الامتحانات الوزارية

أصدرت محكمة جنايات الكرخ بغرب بغداد، حكما بالسجن مدة ثلاث سنوات بحق شخصين قاما بتسريب أسئلة الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط لعام 2022.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيانه، أن المدانين قاما بتسريب أسئلة الامتحانات المدرسية للصف الثالث المتوسط لعام 2022.

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وأضاف، أن الحكم صدر وفق أحكام المادة 132 الفقرة الأولى /1 و2 منه وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات رقم 111 للعام 1969.

المصدر: RT