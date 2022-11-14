مظاهرة في إسرائيل للإفراج عن علاء عبد الفتاح في مصر

نظم حزب "دعم" الإسرائيلي وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات أمام السفارة المصرية في مدينة تل أبيب، دعما للسجين المصري علاء عبد الفتاح.

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ووفقا للتلفزيون الإسرائيلي فأن الحزب يرى أن هذه الوقفة هي بمثابة خطوة اولى لإسناد ودعم السجين الذي يخوض معركة اضراب عن الطعام في السجون المصرية منذ سبعة شهور، والذي بدأ منذ الأحد الماضي بإضرابه عن شرب المياه ايضًا.

وقالت قناة "i24News" الإخبارية الإسرائيلية، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت "تزامنًا مع قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، اذ استغل عدد من السياسيين هذه القمة لتسليط الضوء على قضية علاء، التي باتت قضية عالمية واقليمية"، حسب القناة.

وأكدت عائلة علاء عبد الفتاح، أبرز سجين رأي في مصر، أن سلطات السجن أبلغتها بأنه يخضع "لاجراءات طبية" بعدما أضرب عن الطعام والشراب بالكامل منذ الأحد الماضي للمطالبة باطلاق سراحه، في ظل مخاوف من فرض السلطات تغذية قسرية عليه.

وأمرت النيابة العامة المصرية بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي على علاء عبد الفتاح، حيث انتهت في تقريرها إلى أنه قد قرّر تناوله سعرات حرارية كافية يوميًّا للحفاظ على صحته. وأن التحاليل والفحوصات أسفرت عن أن علاماته الحيوية جميعها في حدودها الطبيعية، مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمرٌ مشكوك في صحته، وانتهى التقرير إلى أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعي نقلَه إلى المركز الطبي، مع التوصية بالمتابعة الطبية الدورية له.

المصدر: قناة "i24News" الإخبارية الإسرائيلية