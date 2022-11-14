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جنيف.. مصريون يتظاهرون أمام مقر مفوض الأمم المتحدة (صور)

أخبار العالم العربي

جنيف.. مصريون يتظاهرون أمام مقر مفوض الأمم المتحدة (صور)
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نظمت مجموعة من المصريين وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، ضد تدخل المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون مصر.

جنيف.. مصريون يتظاهرون أمام مقر مفوض الأمم المتحدة (صور)
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وقال جمال حماد رئيس بيت العائلة في جنيف إن الوقفة تريد إيصال رسالة للعالم أن مصر قرارها مستقل ينطلق من إرادة وطنية ولن يخضع لأي ضغوط.

وأضاف نظمت الجالية المصرية في جنيف وسويسرا الأحد 13 نوفمبر وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف ضد التدخل السافر في شؤون القضاء المصري والتعدي على استقلاليته، ومحاولة التأثير على مصر للإفراج عن مسجون بحكم قضائي، وللمساس بسمعة مصر والإضرار بها بقصد إفساد المؤتمر الدولي للمناخ واجازات الدولة المصرية.

جنيف.. مصريون يتظاهرون أمام مقر مفوض الأمم المتحدة (صور)

وقد شجب أبناء الجالية المصرية التدخل الأجنبي من بريطانيا والغرب في شئوون القضاء المصري حاملين كبارا وصغارا أعلام مصر ولافتات شجب وتنديد.

المصدر: RT

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