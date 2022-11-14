 
مباشر

مقتل فلسطينية بنيران الجيش الإسرائيلي داخل سيارتها في رام الله

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطينية بنيران الجيش الإسرائيلي داخل سيارتها في رام الله
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u64t

قتلت سيدة فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

وحسب المعلومات فإن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على السيارة خلال تنفيذها عملية اقتحام البلدة.

وأفادت المعلومات الأولية بأنه تم اعتقال من كان بداخل السيارة، ليتبين في وقت لاحق أن السيدة الموجودة في داخلها أصيبت بنيران الجيش الإسرائيلي مما أدى إلى مقتلها.

المصدر: وكالة "شهاب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا