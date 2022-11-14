مقتل فلسطينية بنيران الجيش الإسرائيلي داخل سيارتها في رام الله

قتلت سيدة فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

وحسب المعلومات فإن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على السيارة خلال تنفيذها عملية اقتحام البلدة.

شاهد| تغطية صحفية: "لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه مركبة وإصابة ركابها خلال اقتحام بلدة بيتونيا غرب رام الله، فجر اليوم". pic.twitter.com/WGpIUc5jqJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 14, 2022

وأفادت المعلومات الأولية بأنه تم اعتقال من كان بداخل السيارة، ليتبين في وقت لاحق أن السيدة الموجودة في داخلها أصيبت بنيران الجيش الإسرائيلي مما أدى إلى مقتلها.

شاهد| تغطية صحفية: "المركبة التي أطلقت قوات الاحتلال النار تجاهها واعتقل من بداخلها بعد إصابة أحدهم في بلدة بيتونيا برام الله، فجر اليوم". pic.twitter.com/mHUqw2VBt6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 14, 2022

المصدر: وكالة "شهاب"