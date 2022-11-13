الأزهر يدين "بأشد العبارات" تفجير اسطنبول التركية

أدان الأزهر، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة إسطنبول التركية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وفي بيان عبر صفحته في "فيسبوك"، قال الأزهر إنه "يعرب عن تضامنه مع جمهورية تركيا في مصابها الجلل، مشددا على أن استهداف المدنيين، إفساد في الأرض، وتجرد من كل القيم الدينية والإنسانية".

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وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى الشعب التركي، وإلى أسر الضحايا.

وكان عدد من الدول أدان التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال وسط اسطنبول التركية، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح.

وأعلنت السلطات التركية أن امرأة نفذت الهجوم.

المصدر: RT