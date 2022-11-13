الجامعة العربية تبحث مع المالكي تنفيذ قرارات القمة حول فلسطين 

بحث أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، كيفية متابعة قرارات القمة العربية حول فلسطين، ومنها العمل على نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إن أبو الغيط استقبل المالكي في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وأضاف أن اللقاء تناول كيفية متابعة تنفيذ القرارات العربية التي تم اتخاذها في قمة الجزائر والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، إذ بحث الطرفان عددا من الآليات التي تضمن وضع هذه القرارات موضع التنفيذ.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء على ما شهدته القمة الأخيرة من "إجماع واضح حول دعم الموقف الفلسطيني، وتعزيز صمود الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

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وشدد الأمين العام على أهمية العمل في المرحلة القادمة على "إسناد الخطوات الفلسطينية على الصعيد الدولي، خاصة لجهة توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أو بالعمل على نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، فضلا عن العمل على إحياء المسار الدبلوماسي لتسوية القضية على المستوى الدولي".

وقال رشدي إن قمة الجزائر كانت أقرت تأسيس لجنة وزارية لدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ونيل المزيد من الاعترافات، وعقد مؤتمر دولي للسلام والحماية للشعب الفلسطيني. وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد عملا دبلوماسيا مكثفا بغية ترجمة هذه الأهداف إلى آليات وخطط عمل تنفيذية.

وذكر المتحدث أن أبو الغيط استمع إلى شرح قدمه المالكي حول نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وتداعياتها على الشعب الفلسطيني، وعقب أبو الغيط بأن "المجتمع الدولي معني بالتعبير عن موقف صريح من مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف والشعارات التي يتبناها، لا سيما تلك التي تقوض حل الدولتين وتقضي على أي أسس لتسوية سياسية تقوم على إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق التعايش السلمي بين الشعبين". حسب المتحدث باسم الأمين العام.

المصدر: RT