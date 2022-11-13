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العراق يدين ويستنكر تفجير اسطنبول

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العراق يدين ويستنكر تفجير اسطنبول
Globallookpress
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أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع اليوم في ميدان تقسيم وسط مدينة اسطنبول التركية وأسفر عن عدد من الضحايا والجرحى.

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وقالت الخارجية العراقية في بيانها: "تعرِب وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي، الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وأودى بحياة عدد من المدنيين، وجرح آخرين".

وأضاف البيان: "نشاطر الجمهورية التركية حكومة وشعبا، لاسيما عائلات الضحايا، ألم الحزن في هذه اللحظات، ونقدم التعازي الصادقة وخالص المواساة..الرحمة والرضوان للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى".

وأعلنت السلطات التركية مساء اليوم الأحد عن ارتفاع عدد القتلى بانفجار شارع الاستقلال وسط اسطنبول التركية إلى 6 قتلى، وإصابة العشرات بجروح.

المصدر: RT

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