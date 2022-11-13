"النار التي أشعلوها سيحترقون بألسنتها".. الرئيس التونسي: "جهات لا وطنية" وراء الحرائق الماضية

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن جهات "لا وطنية ولا انتماء لها" كانت وراء الحرائق في بلاده الصيف الماضي، وأشار إلى أن القضاء "لم يقم بدوره".

جاء ذلك في تصريح لسعيد من جبل بوقرنين، حيث شبّت حرائق في الصيف الماضي، للمشاركة في الاحتفال بعيد الشجرة.

وقال سعيّد بمناسبة عيد الشجرة، إن "جهات معينة، لا وطنية ولا انتماء لها، تقف وراء سلسلة الحرائق التي شهدتها البلاد في الصيف الماضي"، وأضاف: "كفى تطاولا على الدولة".

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وقال الرئيس التونسي إن بلاده "خضراء وستزداد اخضرارا رغم ما فعلوه.."، وأضاف: "هم يحرقون ونحن نزرع.. ثمّ إن النار التي أشعلوها سيحترقون بألسنتها".

وأشار سعيّد إلى القضاء، قائلا: "إن الجهات الرسمية لم تقم بالدور المطلوب في وقت ما، ومستقبلا لن يتم التسامح مع المتطاولين على الدولة".

سعيّد الذي سبق أن أجرى تغييرات في السلطة القضائية، استدرك موجها الخطاب للقضاة: ""الآن، العبوا دوركم التاريخي لتطهير البلاد من العابثين بالشعب التونسي".

وتابع سعيد قائلا: "حاولوا حرق الأشجار، وحاولوا حرق البلاد، ولكننا مصرون على إطفاء النار، وتتبع كل من يريد الضرر بتونس".

المصدر: "موزاييك"