الخارجية الأردنية تدين الهجوم وسط إسطنبول

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن تعازيها للجمهورية التركية، بضحايا التفجير "الإرهابي" الذي وقع في منطقة تقسيم وسط إسطنبول.

وأدان الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي، التفجير واصفا إياه بالعمل الإرهابي الجبان، وأكد تضامن الأردن المطلق مع الأتراك، مشددا على أن الإرهاب عدو مشترك تدينه المملكة الأردنية بكل أشكاله.

وقال: " انفجار إسطنبول عمل إرهابي جبان، ذهب ضحيته الأبرياء، رحم الله الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

المصدر: وكالات